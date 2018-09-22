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العرابي: نماذج محاكاة المنظمات الدولية تتيح للشباب فرصة المشاركة في بناء الوطن

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:33 ص
السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
توك شو
قال السفير محمد العرابي، رئيس الخارجية الأسبق، إن نموذج محاكاة منظمة اليونسكو الذي يقوم به مجموعة من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يعتبر نموذجا مشرفا، حيث يقوم هؤلاء الطلاب بدور تعريفي مهم.

وأضاف "العرابي"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك النماذج إضافةً لكونها نشاطا تعليميا، فهي تجمع الشباب بعضهم مع بعض، الأمر الذي يتيح الفرصة لهم لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة القصوى التي تتحقق من خلال العمل الجماعي.

ونوه وزير الخارجية الأسبق بأن مثل تلك النماذج تعد ممارسة عملية لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق، حيث إنها مجال تخصصهم، الأمر الذي يزيد من نضجهم ومعرفتهم، إضافة إلى فتح الباب أمام جميع الشباب لتقديم أفكارهم المبتكرة التي تساعد بدورها في بناء وطنهم.

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