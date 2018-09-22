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أخبار البلد

رئيس جامعة عين شمس: هذا العام سيكون عام الأنشطة والتعليم

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
ياســـمين ســـامي و مارتينا صبحي
عقد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، اجتماعا مع عدد من وكلاء وعمداء الكليات بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2018 /2019.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الجدد والقدامى والعاملين بالجامعة، كما أوصى العمداء بأهمية المنافسة في الأنشطة الطلابية المختلفة لإعداد شخصية متوازنة، مطلقا اسم عام الأنشطة والتعليم على العام الجديد.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على توفر أنشطة طلابية جديدة وتوافر فرص عمل أكثر للخريجين بجانب دبلومة ريادة الأعمال التى سيتم تطبيقها لأول مرة.

ووجه عميد كلية التجارة خالد قدري، شكره لرئيس الجامعة لجعل كلية التجارة انطلاق للعام الجديد، مشيرا إلى جاهزية الكلية للعام الجديد من تجديدات وجداول دراسية.

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