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رياضة

ماركو أسينسيو يتقدم لـ ريال مدريد في الشوط الأول..فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
انتهت أحداث الشوط الأول بين ريال مدريد و ضيفه اسبانيول بتقدم الفريق الملكي بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقن علي ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الإسبوع الخامس من الدوري الإسباني .

وشهد الشوط الأول ضغط متبادل وهجمات مرتدة من الفريقين، وشهدت الدقيقة 30 ضغط رهيب من اسبانيول على منطقة دفاع الريال وعدد من الهجمات المتتالية ولكن لم تنجح أي منها في الترجمة الي أهداف .

وتقدم ماركو أسينسو بالهدف الأول في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد تسديدة من مودريتش شتتها الدفاع لتصل الي أسينسيو ليسدد الكرة علي يسار حارس المرمي .

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما يقع اسبانيول سادسًا برصيد 7 نقاط.

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