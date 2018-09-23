ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. سقوط مشجع أهلاوي من مدرجات ملعب السلام ونقله للمستشفي

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
حسن العمدة
رصدت عدسة صدي البلد، لحظة سقوط مشجع أهلاوي من مدرجات ملعب السلام، في مباراة الأهلي وحورويا الغيني، والتي انتهت بفوز القلعه الحمراء برباعية نظيفة في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتدخلت قوات الأمن ومنظمين المباراة لآنقاذ المشجع وتم نقله علي الفور الي مستشفي قريبه من الملعب .

واكتسح الاهلي حورويا الغيني برباعية نظيفة عن طريق وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي.

وتأهل الأهلي إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه منافسه وفاق سطيف يوم 2 أكتوبر.

ترشيحاتنا

إيران تستدعي سفراء 3 دول أوروبية وتوجه لها اتهامات خطيرة بخصوص هجوم الأحواز

وائل جمعة يكشف عن رأيه الفني في أداء أيمن أشرف.. فيديو

محمد صلاح يهدي طفلا قميصه.. والمشجع: كلمات الشكر لا تكفي..فيديو

الاتحاد الدولي يتغنى بـ محمد صلاح بعد مباراة التوهج أمام ساوثهامبتون

تعليق هاني حتحوت على وصول الأهلي لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا..فيديو

هاني حتحوت يكشف تفاصيل مثيرة عن جلسة الأهلي مع مؤمن زكريا.. فيديو

عادل هيكل.. أسطورة كروية اقتحمت عالم التمثيل من أجل عيون هند رستم

محلل سياسي يوضح الشق الاقتصادي من زيارة السيسي لـ نيويورك.. فيديو

مشاهدة مباراة الأهلي وحورويا الغيني في أبطال أفريقيا 22-9-2018.. بث مباشر

وائل جمعة يكشف كلمة السر في فوز الأهلي على حوريا الغيني.. فيديو

عمرو أديب ينفعل بسبب مقتل شاب قاوم التحرش بشقيقته.. فيديو

وائل جمعة ينفعل على الهواء من تصرف ناصر ماهر .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

اختبار DNA يجمع شمل شقيقين بعد 34 عاما من الانفصال.. صور

فى عيد ميلادها.. إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج .. صور

ياسمين علي في ضيافة صدى البلد ..صور

يسرا بإطلالة أنيقة باليوم الثاني لمهرجان الجونة

فيديو

تعليق شريف إكرامي على أفريقيا بتنادي الأهلي.. فيديو
إكرامي: مؤمن زكريا صريح أكثر من عبد الله السعيد.. فيديو
شريف إكرامي يتحدث عن التوريث في الكرة المصرية.. فيديو
عمرو أديب: استضافة نجوم مسلسل رأفت الهجان مقصودة للرد على فيلم الملاك
وائل جمعة: كوليبالي من أفضل التعاقدات الأفريقية في الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟