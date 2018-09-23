شاهد.. سقوط مشجع أهلاوي من مدرجات ملعب السلام ونقله للمستشفي

رصدت عدسة صدي البلد، لحظة سقوط مشجع أهلاوي من مدرجات ملعب السلام، في مباراة الأهلي وحورويا الغيني، والتي انتهت بفوز القلعه الحمراء برباعية نظيفة في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتدخلت قوات الأمن ومنظمين المباراة لآنقاذ المشجع وتم نقله علي الفور الي مستشفي قريبه من الملعب .



واكتسح الاهلي حورويا الغيني برباعية نظيفة عن طريق وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي .



وتأهل الأهلي إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه منافسه وفاق سطيف يوم 2 أكتوبر.