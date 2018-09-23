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رياضة

إكرامي ينفعل على الهواء: الخطيب مش حنفي.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:16 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
رفض اكرامي الشحات نجم الاهلي السابق تطاول البعض على شخص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال اكرامي في حواره مع برنامج الماتش على شاشة صدى البلد، الذي يقدمه هاني حتحوت: "الخطيب مش حنفي، انا بقول اهو محمود الخطيب مش حنفي".

وأضاف: "الهاشتاج اللي طلع في الساعات الماضية علشان ماتش السوبر وان محمود الخطيب حنفي ومعرفش ايه ده غلط، كلنا عارفين مين هو اللي حنفي".

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