تشكيل مواجهة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بالدوري

كشف طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الأساسى لمواجهة بلدية المحلة التى تقام بعد قليل باستاد الإسكندرية، فى الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وجاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى كالتالى :

حراسة المرمى .. المهدي سليمان.

خط الدفاع .. هشام صلاح ، إسلام أبو سليمة ، مصطفى إبراهيم ، كريم الديب.

خط الوسط .. عبدالغني محمد ، عمر الوحش ، مورو ساليفو.

خط الهجوم .. بواتينج ، مابولولو ، أحمد عادل "ميسي".

بينما جاء تشكيل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف يضم كلا من:

حراسة المرمى ..أحمد حسين.

خط الدفاع .. أحمد رضا ، نور الزموري ، محمد رجب ، مجدي كهربا.

خط الوسط .. إسلام مرزوق ، بنجامين إبنوك ، هشام حافظ.

الهجوم .. إيمانويل ، حسام أشرف ، كريم ممدوح.

ترتيب الاتحاد السكندرى وبلدية المحلة بجدول ترتيب الدورى

ويسعى الاتحاد السكندرى وبلدية المحلة الخروج من نفق النتائج السيئة في الدوري واستعادة الانتصارات الغائبة، ويسكن الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يقبع بلدية المحلة فى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.