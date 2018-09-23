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مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شهد اليوم الثانى للعام الدراسي الجديد 2018-2019 انتظام الدراسة فى 3864 مدرسة بنطاق 18 إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم بدائرة محافظة البحيرة، التزام طلاب وطالبات المدارس وأعضاء هيئة التدريس  بحضور طابور الصباح مرتدين الزى الرسمى وقاموا بتحية العلم وأداء النشيد الوطنى كما انتظم اليوم الدراسى. 

وفى مدرسة الدكتور لطفى الأسطى الثانوية للبنات بإدارة إيتاى البارود التعليمية ألقى "الشيخ سامى سالم حمد" بإدارة الأوقاف بايتاى البارود كلمة فى طابور الصباح تحت عنوان "فضل العلم والانتماء للوطن "حث فيها الطالبات على غرس الروح الوطنية فى نفوسهم مسترشدا بقصة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة عندما قال "والله انك لأحب بلاد الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت".. وعندما ذهب للمدينة وقال "الله محبب إلينا المدينة وأهلها".

كما حث شيخ الأوقاف خلال كلمته فى طابور الصباح طالبات لطفى الأسطى على التواصل فى مسيرة العلم لأن طلب العلم فريضة حتى يساهموا فى بناء جيل متفتح ويساهمون فى صناعة المستقبل، مسترشدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديثه النبوى "سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رايتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله واقنوهم وعلموهم " كما استرشد بحديث الرسول "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة".
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور
مدرسة لطفى الأسطى الثانوية للبنات تبدأ العام الدارسي بكلمة للأوقاف.. صور

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