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اقتصاد

هيئة المجتمعات العمرانية تناشد مقدمى طلبات التقنين الإسراع بسداد رسوم الفحص

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:11 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
أكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية أن مكاتب الهيئة بالمدن الجديدة تعمل على مدار الأسبوع الجارى على لإصدار أذون سداد رسوم الفحص لمقدمى طلبات التقنين، وذلك في ضوء قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لكافة جهات الولاية بالتعامل مع طلبات التقنين المقدمة لكافة جهات الدولة الرسمية قبل نهاية المهلة التى كانت محددة لتلقى الطلبات فى 14 يونيو الماضى وإصدار أذون رسوم الفحص الخاصة بها.

وطالبت المصادر أصحاب الطلبات التى تنطبق عليها الشروط والمقدمة قبل نهاية المهلة بالإسراع بسداد رسوم الفحص قبل 27 سبتمبر الجارى" الخميس القادم" لأنه بعد نهاية المهلة سيتم التعامل مع الطلبات التى لم تسدد عنها الرسوم باعتبارها غير جادة وسيتم إدراجها ضمن موجات الإزالة.

وأكدت المصادر أن هذا التوجه بالتعامل مع كافة الطلبات التى قدمت من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة هو تأكيد لمصداقية الدولة وحرصها على مصالح المواطنين.

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