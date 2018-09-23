ألعاب ومسرح وعرائس وورش بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مساء أمس مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، تضمنت ألعاب ومسرح عرائس ومشاهدة لعروض نوادي المسرح وورش واجتماع لنادي أدب المعادي.



ففي المعادي عقدت مكتبة الطفل فقرات للقراءة الحرة والألعاب الذهنية، وفي مكتبة المعادي اجتمع نادي الأدب لمناقشة خطة نوفمبر بحضور الشعراء عبير زكي، ووليد محمد، ومصطفى محمد، وضياء السيد، وفي حلوان أقام قصر ثقافة المستقبل ورشة تعليم رسم بمركز شباب 15 مايو.



وفي مصر الجديدة عرض بيت ثقافة نادي الهلوليدو مسرحية قصة بعنوان: "عندما أصبح أبا" للأطفال وتم سرد القصة بالعرائس المتحركة، واستمر بمكتبة الأسرة بألماظه معرض كتب للأطفال بمناسبة العام الدراسي الجديد، كما أقام بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع عرض مسرح عرائس لرواد النادى.



وفي قصر ثقافة الريحاني أقام قسم المرأة ورشة لإنتاج مقلمة من الزجاجات البلاستيك وبقايا من الفوم جليتر.



كما واصل قصر ثقافة روض الفرج استعداداته لاحتفالية أكتوبر المجيدة ببروفة لفرقة القاهرة للموسيقى العربية .



وفي إطار الموسم المسرحي الجديد لنوادي المسرح قدمت نوادي مسرح السلام عرضين مسرحيين أمام لجنة المشاهدة المكونة من المخرجين محمد صابر وسعيد المنسي والملحن حازم الكفراوي على مسرح مركز الجيزة الثقافي الأول بعنوان "الدبلة" تأليف خالد الصاوي وإخراج نور إسماعيل، والآخر بعنوان "المربع" تأليف عبد الفتاح رواس.