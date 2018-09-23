الأوقاف ترسل قافلة دعوية لمرسى مطروح.. الجمعة

ترسل وزارة الأوقاف، قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظة مرسى مطروح الجمعة المقبلة، برئاسة الشيخ صلاح سيد عطية عضو المراكز الثقافية بالوزارة.





وتؤدي القافلة خطبة الجمعة على النحو التالي: الشيخ صلاح سيد عطية ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد فجر الإسلام بشرق مطروح، والدكتور محمد عبد اللطيف محمد بمسجد التنعيم غرب مطروح، والدكتور محمود محمد جاهين بمسجد الشبان المسلمين غرب مطروح، والدكتور صبري حلمي أبو غياتي بمسجد حبيب الرحمن شرق مطروح، والدكتور سعيد حامد مبروك بمسجد الغفران شرق مطروح.





وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الموحد على جميع مساجد الجمهورية بعنوان: «بر الوالدين وإكرام ذي الشيبة رؤية شرعية وإنسانية».



