استمرار تقديم الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان.. صور

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان، وكان برنامج الفعاليات.





وأقيمت ورشة فنية ومعرض بعنوان "مصر فى عيون الصم" بمدرسة الأمل للصم الإبتدائية بأسوان وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي "للأصم" ضمن نشاط التمكين الثقافى بفرع ثقافة أسوان عبر الأطفال بالرسم لحبهم لمصر بإستخدام ألوان الشمع، إدارتها عبير الصاوى وولاء حسين.





وفى مكتبة السلام عقدت محاضرة "متلازمة داون وكيفية التعامل معها " ألقاها الدكتور أخمد الخوجلي، وفي قصر ثقافة أسوان عقدت محاضرة "الفنون والبناء الوجدانى للفرد" ألقاها الدكتور أيمن محمد حسن أستاذ بكلية التربية النوعية بأسوان، بجانب عرض لفرقة أسوان للفتون الشعبية لأبناء الجالية المصرية بأستراليا.





وفى قصر ثقافة كوم أمبو عقدت محاضرة " عظماء من بلدنا - سعد درويش" ألقاها الشاعر محمد السايح، حيث أشار إلى أن سعد درويش ينتمي إلى مدرسة الشعر العمودي، وأصدر له ديوانه الوحيد "الوجه الغائب" وبه حصل على جائزة الدولة التشجيعية.



