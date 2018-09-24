هواوى تستفز آبل بالسخرية منها .. صور

استفزت شركة "هواوي" الصينية عملاق صناعة الهواتف الذكية، نظيرتها الأمريكية "أبل" في العاصمة البريطانية لندن، حيث وزعت على العديد من الأشخاص عصير التفاح فى إسقاط واضح على الشركة الشهيرة.



وبحسب "سبوتنك"، وقف المئات أمام متجر "أبل" في لندن لشراء هاتفيها الجديدان "آيفون إكس إس" وآيفون إكس إس ماكس"، فوجئوا بمرور سيارة أمامهما تابعة لـ "هواوي"، وزعت شواحن من إنتاجها عليهم، خاصة وأن غالبيتهم ظلوا ساهرين منذ الليلة السابقة في انتظار الهواتف الجديدة.



بينما تحمل سيارة "هواوي" عبارة هي "احصل على عصير يدوم، لا يتضمن أي آثار لأبل، يذكر أن هواوى أصبحت ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية من حيث الحصة السوقية.