معبر رفح يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء ، اليوم الخميس ، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، للساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري.

وقالت مصادر بالمعبر ، إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة، والتي تعد الـ 40 ، تمهيداً لعودتهم إلي قطاع غزة.

وأضافت المصادر ، أن فريق من الهلال الأحمر المصري ، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري ، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة،وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، وتوفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

من ناحية أخرى تستعد السلطات المصرية لاستقبال الدفعة الـ 40 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية ، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.