التضامن تعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالوزارة

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، دورات تدريبية العاملين بالوزارة من خلال مركز التدريب والتطوير، النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية التى تهدف إلى تنمية مهارات الاتصال والتواصل الفعال للعاملين بالصفوف الأمامية بوزارة التضامن الاجتماعي بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وانطلقت فعاليات التدريب الذي عقد بمشاركة ٩٠ متدربا على مستوى محافظات الغربية والإسكندرية والدقهلية والشرقية والمنيا والفيوم وبني سويف، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي .

تناول التدريب تنمية مهارات واستراتيجيات التواصل الفعال ،التحكم في الذات والقدرة على الثبات الانفعالي التعامل مع الشكاوي والمواقف الصعبة مهارات الحوار واساليب الاتصال المناسبة .

ويستهدف التدريب تعزيز بناء القدرات ورفع كفاءة نحو 450 من العاملين مقدمي الخدمة،بالديوان العام والمديريات بما يضمن مستوى متميزًا من التفاعل مع المستفيدين وتلبية احتياجاتهم بشكل فعّال.