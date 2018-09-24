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حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم الإثنين

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 06:35 ص
تعرف على حالة الطقس
تعرف على حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم الإثنين
عبد العزيز جمال
يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وبحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :


الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 24 29

بلطيم 23 29

مطروح 19 31

السلوم 18 28

سيوة 22 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

العريش 22 30

رفح 22 30

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 32

رأس سدر 23 32

نخل 19 32

نويبع 26 35

طابا 24 32

كاترين 22 34

الطور 24 30

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 22 34

سوهاج 23 36

قنا 24 40

الأقصر 24 41

أسوان 26 42

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 24 37

شلاتين 27 38

ابو رماد 28 37

راس حدربة 29 36

حلايب 29 35

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