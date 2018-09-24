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حوادث

ضبط 1798 حكما قضائيا و1654 مخالفة مرورية في حملة بالبحيرة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:45 ص
ًصورة أرشيفية - حملات
ًصورة أرشيفية - حملات أمنية
جمالات الدمنهورى
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة انضباطية مكبرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، قادها اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي.

وتمكنت الحملة من ضبط  1798 حكمًا قضائيًا وتحصيل 3421 غرامة، بالإضافة إلى ضبط 1654 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة".

كما تمكنت الحملة في مجال الإشغالات من رفع وإزالة 701 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة وغلق محل تجارى مخالف، ورفع 4 مخالفات نظافة لتحقيق سيولة مرورية بالشوارع للمواطنين.

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