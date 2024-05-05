طارق الجيوشي وجهاز مدينة 6 أكتوبر يشاركان الإخوة المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد

قدم وفد من مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة وجهاز المدينة، برئاسة طارق الجيوشي، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بمقر كنائس مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومطرانية أكتوبر وأوسيم وتوابعها.

وترأس طارق الجيوشي، اليوم الأحد، الوفد الذي زار كنيسة السيدة مريم العذراء والأنبا موسي الأسود، بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة، لتقديم التهنئة إلى القس إنطونيوس راعي الكنيسة وشريكة فى الخدمي القس ويصا، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما قدم الوفد التهنئة، للقس تادرس راعي كنيسة السيدة مريم العذارء ومارجرجس وشريكة القس صرابامون، وذلك بمقرها بمنطقة ابني بيتك «ربوة أكتوبر».

كما استقبل نيافة الأنبا دوماديوس أسقف أكتوبر وأوسيم وتوابعها، وفد مجلس الأمناء، بمقر المطرانية في مدينة السادس من أكتوبر، لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وضم الوفد المهندس ماهر الفقي، مدير عام التنمية بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والدكتور محمد عبدالمنعم وكيل مجلس الأمناء، والكابتن محمد معروف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمناء، والمهندس ميلاد جرجس رئيس لجنة ذوي الهمم، والدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس لجنة الثقافة بالمجلس، والأستاذ عوض محمد عوض رئيس لجنة الإعلام بالمجلس.

وأعرب طارق الجيوشي رئيس مجلس الأمناء، عن اعتزازه وزملاؤه بمجلس الأمناء بتقديم التهاني للأخوة المسيحيين، مؤكدًا أن شعب مصر كان وسيظل بمسلميه ومسيحييه نسيجًا واحدًا ويجمعهم وطن واحد، وآمال واحدة فى بناء مصر الحديثة بتكاتف كل أبناء الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت «الجيوشي» إلى أهمية عيد القيامة لدى المسيحيين، وعن معانيه السامية التي تدعو إلى المحبة والتسامح والسلام.

كما أكد أهمية الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في مصر، مشدداً ضرورة التعاون المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.