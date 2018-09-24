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رياضة

تعرف على منافس المصرى فى نصف نهائى الكونفيدرالية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:56 ص
فريق المصرى
فريق المصرى
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى فى مواجهة قوية عندما يواجه فريق فيتا كلوب الكونغولى، فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات الكونفيدرالية الأفريقية.

ونجح المصرى فى التأهل إلى المربع الذهبى من البطولة بعد التغلب على حساب اتحاد العاصمة الجزائرى بهدفين خلال مباراتى الذهاب والعودة، وصعد فيتا كلوب إلى الدور قبل النهائى على حساب نهضة بركان المغربى.

وفى الدور ذاته يلتقى انيمبا النيجيرى مع الرجاء المغربى فى مواجهة قوية للغاية فى ظل المستوى الفنى والبدنى الجيد الذى تم الظهور به من قبل الفريقين.

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