حماس ترفض اعتماد التسمية الاستيطانية يهودا والسامرة بدلاً من الضفة الغربية

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على رفضها القاطع قرار ولاية أريزونا الأمريكية اعتماد التسمية الاستيطانية "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية.

وفي بيان لها ؛ أعتبرت حماس القرار انحيازاً فاضحاً وتبنياً فجاً للرواية الاحتلالية الزائفة على حساب الواقع وحقائق التاريخ.

وقالت حماس : تمثل هذه الخطوة دعمًا للاستيطان والاحتلال، وتزييفًا للوعي عبر استخدام مصطلحات تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية للأرض بتقديم مصطلحات الاحتلال الصهيوني الفاشي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي والقرارات الأممية.

كما شددت على أن محاولة تغيير الأسماء لن يغير حقيقة الأرض ولا أحقية أصحابها بها، فالضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة.

كما طالبت حماس المجتمع الدولي برفض هذه الخطوة غير الشرعية، داعية قوى وجماهير الشعب الفلسطيني إلى مواجهة هذه السياسات إعلامياً وسياسياً وحقوقياً وكشف خطورتها، وتعزيز الرواية الفلسطينية في وجه الكذب والتضليل الاحتلالي.