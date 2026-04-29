رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية ​أورسولا فون دير لاين ‌اليوم /الأربعاء/ عن قلقها البالغ إزاء اشتداد أزمة الطاقة جراء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط..لافتة إلى أن أزمة الطاقة الراهنة تمثل أولوية قصوى على أجندة عمل الاتحاد الأوروبي.

وقالت المسؤولة الأوروبية - في كلمة أمام البرلمان الأوروبي نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية - :"إن الوقت قد حان لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة".. مؤكدة أن الاعتماد على الوقود الأحفوري يزيد من هشاشة أوروبا لذا من الضروري العمل لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة من خلال تعزيز بناء الطاقة النظيفة المتجددة واستخدام التكنولوجية الحياتية وترشيد الاستهلاك.

وأعربت فون دير لاين عن تطلعها إلى وقف إطلاق نار دائم في إيران ولبنان.. لافتة إلى أن أي اتفاق سلام يجب أن يعالج البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن حرب إيران أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز.. مشيرة إلى أن الخسائر بلغت نحو 500 مليون يورو يوميا منذ بدء الحرب.

وقالت :" تداعيات هذا الصراع قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات قادمة، هذه هي أزمة الطاقة الثانية خلال أربع سنوات، والدرس واضح تمامًا. إن اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري المستورد يجعلنا عرضة للخطر ، يجب علينا تقليل اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري المستورد، وتعزيز إمداداتنا المحلية من الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، بدءًا من مصادر الطاقة المتجددة وصولًا إلى الطاقة النووية، مع الالتزام الكامل بمبدأ الحياد التكنولوجي".

وأكدت فون دير لاين - في ختام الكلمة - على ضرورة إنهاء حرب الشرق الأوسط وإعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز دون رسوم.