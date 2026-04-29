وفاة والد الفنان حمدي الميرغني

توفى منذ قليل والد الفنان حمدي الميرغني ولم يتم الكشف عن اي تفاصيل.

حمدي الميرغني يحيى ذكرى سليمان عيد

وقد أحيا الفنان حمدي الميرغني الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الراحل سليمان عيد، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب حمدي الميرغني: “الذكرى السنوية الأولى، ربنا يرحمك ياحبيبي ويجمعنا بيك على خير.. وحشتني اوي ياخال”.

بدأ سليمان عيد مشواره الفني بخطوات هادئة، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته في تقديم الأدوار الكوميدية المساندة، التي رغم مساحتها المحدودة كانت تترك بصمة واضحة لدى الجمهور، وأسهمت في ترسيخ حضوره في السينما والدراما المصرية.