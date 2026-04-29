الجيش اللبناني يعلن استشهاد أحد جنوده في الجنوب

أعلن ‏الجيش اللبناني استشهاد جندي وشقيقه جراء غارة إسرائيلية استهدفتهما في بلدة خربة سلم - بنت جبيل أثناء انتقالهما على متن دراجة نارية من مركز عمل الجندي إلى منزله في بلدة الصوانة جنوب لبنان.

وصباح اليوم، الأربعاء، زعم جيش الاحتلال مقتل 3 عناصر تابعة لتنظيم حزب الله في قصف جوي على جنوب لبنان.

وذكر جيش الاحتلال أن إسرائيل شنت موجة غارات استهدفت منشآت تابعة لحزب الله في مناطق بجنوب لبنان شمال المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها إسرائيل، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وشملت الأهداف منصات إطلاق صواريخ جاهزة للاستخدام، ومستودعات أسلحة، ومبان أخرى يستخدمها حزب الله لشن هجمات على القوات الإسرائيلية، بحسب الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير بنى تحتية ومنازل مدنية وتفجير قرى بأكملها في جنوب لبنان، فيما تسمى "المنطقة الصفراء" التي تمتد إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وتواصل إسرائيل تكريس نهج "الاحتلال المقنع" في إطار ما أسمته "الخط الأصفر"، وفق مراقبين، إذ أعلنت الشهر الجاري السيطرة الكاملة على 55 قرية وبلدة جنوبي لبنان، وتمنع عودة النازحين إليها، وتستهدف من يقترب منها.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فرض "الخط الأصفر" جنوب نهر الليطاني في لبنان، وهو خط وهمي يحدد المنطقة الممتدة منه وصولا إلى الحدود على أنها "أمنية عازلة" في تكرار لنموذج قطاع غزة.