تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق صباح اليوم، الاثنين.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 5.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الخيار 4.5 جنيه، الفلفل الرومي 6 جنيهات، القلقاس 4 جنيهات، الكوسة 7.5 جنيه، والبامية 10 جنيهات.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 7 جنيهات للكيلو، والعنب البناتي 12 جنيهًا، والكانتلوب 7 جنيهات، والمانجو العويسي 23 جنيهًا.

