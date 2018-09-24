رواد تويتر يدشنون هاشتاج جديد للإمم المتحدة

دشن رواد موقع تويتر هاشتاج #الأمم_المتحدة، بالتزامن مع بدء فعاليات الجمعية العامة بالأمم المتحدة في الدورة 73، حيث تحول الهاشتاج خلال ساعات إلى واحد من قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر تويتر.



وكان قد توجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة الماضي، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذا المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.





بينما لحق الرئيس في اليوم التالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي غادر القاهرة السبت الماضي، متوجهًا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

