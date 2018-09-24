مقتل وإصابة 52 مسلحا إثر غارات جوية غرب أفغانستان

وأضاف البيان أنه تم تدمير خمسة مركبات على الأقل ودراجتين ناريتين و 38 ألف كيلوجرام من المتفجرات خلال الغارات الجوية.





أعلن الجيش الأفغاني اليوم الاثنين مقتل 46 مسلحا على الأقل وتدمير 38 ألف كيلوجرام من المتفجرات إثر الغارات الجوية في إقليم فراه غرب أفغانستان.وقال فيلق الزعفر "207" التابع للجيش الأفغاني في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن الضربات الجوية شنت في محيط منطقة خاك صفيد ما أسفر عن مقتل 46 مسلحا وإصابة 6 آخرين.ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بما في ذلك مسلحي حركة طالبان على هذا التقرير حتى الآن.