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أخبار العالم

مقتل وإصابة 52 مسلحا إثر غارات جوية غرب أفغانستان

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
أش أ
أعلن الجيش الأفغاني اليوم الاثنين مقتل 46 مسلحا على الأقل وتدمير 38 ألف كيلوجرام من المتفجرات إثر الغارات الجوية في إقليم فراه غرب أفغانستان.

وقال فيلق الزعفر "207" التابع للجيش الأفغاني في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن الضربات الجوية شنت في محيط منطقة خاك صفيد ما أسفر عن مقتل 46 مسلحا وإصابة 6 آخرين.

وأضاف البيان أنه تم تدمير خمسة مركبات على الأقل ودراجتين ناريتين و 38 ألف كيلوجرام من المتفجرات خلال الغارات الجوية.

ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بما في ذلك مسلحي حركة طالبان على هذا التقرير حتى الآن.

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