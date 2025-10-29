ضوابط تشكيل واختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، انعقاد جلسة لتشكيل لجنة القيم، وذلك خلال الأيام المقبلة، جاء ذلك بعد الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

انتهى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد من تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

ومن المرتقب أن يعقد الشيوخ جلسة عامة خلال الأيام القاجمة لتشكيل لجنة القيم.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط تشكيل واختصاصات لجنة القيم.

وتنص المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو احد وكيليها، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

فيما حددت المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص على: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.