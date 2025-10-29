وزيرة الخارجية الفلسطينية: الحراك الشعبي في إيطاليا لدعم فلسطين لم يأتِ من فراغ

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إنّ الحراك الشعبي في إيطاليا لدعم فلسطين لم يأتِ من فراغ، ولا يمكن القول بأن العمل الدبلوماسي -بمفرده- كان سببا فيه.

وأضافت، خلال حوارها مع ولاء السلامين عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ هذا الحراك سببه مجموعة عوامل، مثل الإبادة في قطاع غزة، والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار عقود، والحراك الفلسطيني مع المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان.

وتابعت: "كل هذه العوامل أعطتنا ضغطا تجاه هذا الحراك الذي نتمنى أن يتعاظم، لأن لهذا الحراك تأثير كبير على السياسة".

وحول كيفية استثمار قرارات المحكمة الدولية في خدمة الواقع السياسي والموازنة بين التحركات القانونية والمحاكم الدولية مثل الجنائية الدولية، قالت: "المحاكم الدولية تصدر فتاوى، وهذا أمر مهم جدا، فمحكمة العدل الدولية أعطتنا عن عدم شرعية الاحتلال، وبالتالي، هذا يحصن الوضع الفلسطيني، لأنها فتوى من أعلى جهة قانونية في العالم".

وأكدت أن الاعتراف حق قانوني وإنساني وأخلاقي للشعب الفلسطيني وليس منة من أي حد، فالقانون الدولي هو الذي منحه للفلسطينيين، مشددة على أن القانون الدولي يجب أن ينفذ في كل العالم بشكل متساوٍ.