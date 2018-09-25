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أخبار البلد

البابا تواضروس: علموا أبناءكم بالقدوة والنعمة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:25 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مايكل سمير
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: " فيه تربية بالأوامر وتربية بالدلع وفيه تربية باستجابة كل المطالب وفيه تربية جميلة جدًّا اسمها تربية بالنعمة، ابنك لما يشوفك وأنت بتصلي وتخدم".

وتابع البابا تواضروس : " مرة كان فيه شخص بييجي قبل كل عيد يعطيني مساعدة مالية لمساعدة الفقراء وكان بيعطي أمام ابنه قولتله تاني مرة متقدمهاش قدام حد، راح قالي ازاي يا أبونا؟ أبويا وأنا صغير كان بيعمل كدة في دخلة العيد لازم، وهنا اتعلمت إني أقدم حاجة تساعد إخواتي المحتاجين وأنا بعلم ابني كده وهنا رأيت التعليم بالقدوة وبالنعمة".

جاء ذلك جوابا على سؤال أحد خدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في هيلز بوروتاونشيب عن "كيف أربي ابني في مخافة الله وسط ذلك العالم الصعب؟"، وذلك في لقاء البابا تواضروس بهم".

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