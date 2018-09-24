تعرف على أسعار العقارات بمنطقة أكتوبر

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة جديدة لقرائه في محاولة لتعريفهم بأسعار بورصة العقارات بمختلف المناطق بمصر ونستهل جولتنا بمنطقة أكتوبر ونرصد أسعار الشقق كدليل للقارئ حال رغبته شراء وحدة سكنية بالمنطقة.



يوجد على طريق الواحات بالقرب من المناطق الشهيرة بالطريق حيث يبلغ سعر المتر نحو 4100 جنيه بينما يبلغ سعر المتر بالتوسعات الشمالية من أكتوبر 4600 جنيه.



بينما بالمنطقة القريبة من محور البوليفارد يبلغ سعر المتر بها 3500 جنيه بينما فى الحى الرابع يوجد شقق على المستوى الأرضى بحديقة 45 م وبمساحة 125 م تبلغ تكلفة المتر بها 4640 جنيها.



وفى الحى الحادى عشر يبلغ سعر المتر 3700 جنيه وتكون مشطبة سوبرلوكس وتطل على حديقة بمساحة 500 متر.