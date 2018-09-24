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أخبار البلد

الصفحة الرسمية للرئيس السيسي تنشر جانبا من مشاركته في قمة نيسلون مانديلا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» جانبا من مشاركة الرئيس في قمة نيلسون مانديلا للسلام على هامش مشاركته في فعاليات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال المشاركة فى قمة اليوم أكد فيها سعادته بالمشاركة فى قمة نيلسون مانديلا للسلام، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات أفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل، الذي تجسدت في مسيرته آمال الشعوب الأفريقية نحو الاستقلال والكرامة وإنهاء جميع أشكال التمييز وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين الشعوب، ضمن رموز أفريقية خالدة مثل "نكروما وعبد الناصر وسيكوتورى ونيريرى" فعبر عن تلك الآمال بإخلاص وكبرياء، وضحى بكل نفيس لتحرير بلاده من الفصل العنصري البغيض، فحمل له شعبه وفاءً لم ينقطع واستمر اسمه رمزًا وعنوانًا لتطلع الإنسان في إفريقيا ومختلف مناطق العالم للتمتع بقيم الحرية والعدل والمساواة.

ووجه الرئيس السيسى التحية للرئيس رامافوزا، قائلا: «أحييكِ، سيدي الرئيس، على عقد هذه القمة التذكارية، وعلى اختيارك لموضوعها الذي يدعو إلى إرساء قيم السلام العالمي بجميع أشكاله، ومضاعفة الجهود الساعية نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، جنبًا إلى جنب مع إرساء مبادئ حقوق الإنسان» .

وأضاف الرئيس السيسى إننا اليوم، في أمس الحاجة لأطر فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، والقضاء على الفقر والأوبئة، وتفجير طاقات الشباب وتمكين المرأة، بهدف الارتقاء بالإنسان وتحقيق تطلعاته في التنمية المستدامة، كما أنه يتعين علينا جميعًا التضامن والتعاون الصادق من أجل دحر الإرهاب ومحاربة نزعات التطرف والعنصرية والتمييز والطائفية وتكفير الآخر.
الصفحة الرسمية للرئيس السيسي تنشر جانبا من مشاركته في قمة نيسلون مانديلا
الصفحة الرسمية للرئيس السيسي تنشر جانبا من مشاركته في قمة نيسلون مانديلا
الصفحة الرسمية للرئيس السيسي تنشر جانبا من مشاركته في قمة نيسلون مانديلا
الصفحة الرسمية للرئيس السيسي تنشر جانبا من مشاركته في قمة نيسلون مانديلا

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