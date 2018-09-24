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رياضة

أمير مرتضى منصور يكشف موعد ظهور الزمالك بالقميص الجديد

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:22 م
صدى البلد
ملك موسي
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، عن موعد ظهور الفريق الكروي بالقميص الجديد.

وأكد أنه سيكون عقب مباراة القادسية بالبطولة العربية والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بالكويت فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية.


وأضاف المشرف على الكرة إن الزمالك تعاقد مع إحدى شركات الملابس الكبرى لمدة ثلاث سنوات، للملابس الخاصة باللاعبين وسوف يظهرون بالقميص الجديد خلال 10 أيام، وعقب مباراة القادسية.

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