محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب.. فيديو وصور

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، يرافقه الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، اليوم الاثنين، معرض كفر الشيخ الثاني للكتاب، الذي يُقام بحديقة صنعاء لمدة 10 أيام من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً بمشاركة 27 دارًا من دور النشر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.



جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، واللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب بكفر الشيخ، والمهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية.



قال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة حريصة كل الحرص على نشر الوعي الأدبي والثقافي بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن الكتاب سجل للتاريخ ووسيلة للتعلم والمعرفة واكتساب المهارات والخبرات في شتى مجالات العلوم والمعارف.



وأضاف أن الأدب تعبير حقيقي عن الواقع ويزيدنا فهمًا للمجتمع ومعرفة همومه وتطلعاته وحامل لتراث الأمة وإنجازاتها الثقافية والفكرية، موضحًا أن الثقافة المقياس الحقيقي لمدى الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات ووسيلة فاعلة للارتقاء بسلوكهم.