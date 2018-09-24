ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب.. فيديو وصور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:34 م
محافظ كفر الشيخ يفتتح
محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب
محمود زيدان
افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، يرافقه الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، اليوم الاثنين، معرض كفر الشيخ الثاني للكتاب، الذي يُقام بحديقة صنعاء لمدة 10 أيام من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً بمشاركة 27 دارًا من دور النشر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، واللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب بكفر الشيخ، والمهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة حريصة كل الحرص على نشر الوعي الأدبي والثقافي بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن الكتاب سجل للتاريخ ووسيلة للتعلم والمعرفة واكتساب المهارات والخبرات في شتى مجالات العلوم والمعارف.

وأضاف أن الأدب تعبير حقيقي عن الواقع ويزيدنا فهمًا للمجتمع ومعرفة همومه وتطلعاته وحامل لتراث الأمة وإنجازاتها الثقافية والفكرية، موضحًا أن الثقافة المقياس الحقيقي لمدى الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات ووسيلة فاعلة للارتقاء بسلوكهم.
محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب.. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب.. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب.. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب.. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب.. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب.. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب.. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب.. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الثاني للكتاب.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بمنح معاشات لبعض ضباط الصف والمتطوعين والمجندين السابقين

مارتا تتوج بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2018

مشادة حادة بين محمد الباز ومؤسس جروب تمرد على المناهج.. فيديو

بعد ظهورها باليونان.. اكتشاف أجسام فضائية غامضة في يوتا الأمريكية

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بخصوص وزارة الدفاع

نجاح مصري جديد.. الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قرار اتخذه ضد مصر عام 2010

علي ربيع يهنئ محمد صلاح على طريقته الخاصة

لائحة النادي تُجيب.. هل يحق للأهلي شراء أندية رياضية؟

الدموع كادت أن تفضح شغفه.. هكذا استقبل محمد صلاح خبر خسارة لقب الأفضل في العالم

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر يستبعد محمد صلاح من جائزة الأفضل فى العالم

بث مباشر.. قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

ليلى علوي وبهجت قمر وعمرو عرفة في عزاء سمير خفاجي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

إصدار بطاقة تأمين صحي لـ 260 ألف عامل بالمقاولات والمحاجر
الرئيس السيسي لـ ترامب: لقاؤنا يعكس حجم العلاقة القوية بين مصر وأمريكا.. فيديو
بث مباشر.. قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الفقي: لقاءات الرئيس السيسي رسالة طمأنة للعالم بتحسن اقتصاد مصر.. فيديو
خبير: عدم ترسيخ السلام العالمي يزيد فرص تفشي الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟