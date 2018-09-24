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أخبار البلد

نشاط مكثف لـ محمد أبو العينين فى نيويورك.. وفيلم تسجيلى عن إنجازات السيسي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
شارك رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى فى مجموعة من الفعاليات المكثفة على مدار اليوم خلال تواجده فى نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستهل «أبو العينين» نشاطه بالمشاركة فى قمة "نيلسون مانديلا للسلام" المنعقدة فى نيويورك، فى إطار فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور مراد وهبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والتى ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلالها كلمة إلى شعوب العالم، أكد فيها سعادته للمشاركة فى قمة نيلسون مانديلا للسلام، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات أفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل، الذي تجسدت في مسيرته آمال الشعوب الأفريقية نحو الاستقلال والكرامة وإنهاء جميع أشكال التمييز وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين الشعوب.

وعرض « أبو العينين» على أعضاء البرلمان الأورومتوسطى فيديو وثائقيا يتضمن كل الإنجازات التى حققتها مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور على كافة الأصعدة، وفى كافة المجالات مثل الطرق والبنية التحتية والكهرباء والغاز والبترول والطاقة وتطوير وتحديث الصناعة، بالإضافة إلى حرص الرئيس على دعم محاور الحماية الاجتماعية وتطوير التعليم فى كافة مراحل كما التقى جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام.

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