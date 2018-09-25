وكالة أمريكية: مصر تنوي اقتحام أسواق آسيا والترويج لبرنامجها الإصلاحي

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، إن مصر تنوي اقتحام السوق الآسيوية في إطار خطتها للتوسع في التعامل مع الأسواق الناشئة.



وأضافت الوكالة أن وزير المالية محمد معيط، قال، في مقابلة معها، إن مسئولين مصريين سيقومون بجولة آسيوية تشمل "هونج كونج وماليزيا وكوريا والصين وسنغافورة وربما اليابان"؛ بهدف اختبار حماس المستثمرين بتلك الدول، فيما ذكر أن مسئولين بالوزارة يخططون للقاء مستثمرين في أوروبا قبل نهاية 2018.



وأضاف الوزير: "قيل لنا إن هناك فرصا كبيرة في الأسواق الآسيوية وإن العديد من الصناديق المالية بها مستعدة للاستثمار، لذلك سنذهب ونخبرهم ببرنامجنا الإصلاحى"، متابعا: "نحن نراقب الأسواق الدولية ونرغب في تفحص الأسواق المحتملة".



وأكد أن مصر لن تسعى إلى بيع أي ديون خلال تلك الجولة، وأن وزارة المالية تجري محادثات مع البنوك بشأن إدارة حملات ترويجية للاستثمار.



ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت من قبل عن عزمها إصدار سندات مالية للأسواق الآسيوية تسمي "الساموراي" أو "الباندا"، ولكن تلك الجولة التى ذكرها الوزير تعتبر أول خطوة للتوجه نحو آسيا.