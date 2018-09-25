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أخبار البلد

السيسي وترامب يشيدان بقمتهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:16 ص
لقاء السيسي وترامب
لقاء السيسي وترامب
أش أ
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك.

وقال الرئيس السيسي، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أحدث تغيرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم".

ومن جانبه، وصف الرئيس الأمريكي اجتماعه بالرئيس السيسي، على هامش انعقاد جلسات أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالشرف العظيم، وقال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، الثلاثاء: "كان شرفا عظيما لي أن أرحب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة، لقد كان اجتماعا عظيما".

كان الرئيس السيسي التقى نظيره الأمريكي مساء أمس، الاثنين، وذلك في إطار اللقاءات التي عقدها مع العديد من قادة وزعماء دول العالم على هامش مشاركته في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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