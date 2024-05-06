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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالفيديو والصور.. كارولينا كرم تطلق ثاني أغانيها باللهجة المصرية "يا كداب"

صدى البلد

 


أطلقت الفنانة اللبنانية كارولينا كرم ثاني اغانيها باللهجة المصرية "يا كداب" كلمات مصطفى حدوتة، لحن وليد العطار، توزيع ايهاب كلوبكس وانتاج تامر عبد المنعم pmg وجورج جان.

الاغنية تم تصويرها كفيديو كليب مع المخرجة جيسيكا هيكل التي قدمت كارولينا باستعراضات مميزة .


وتعد " ياكداب" الأغنية الثانية التي تقدمها كارولينا باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الأولى "بمبى"  والتى اشتق إسمها من اغنية "الحياة بقى لونها بمبى" للسندريلا سعاد حسني.


وكانت كارولينا قد قدمت أغنية " لو كنت نسيت"  مع النجم تامر حسني بإحدي فقرات حفله بمهرجان العالم علمين فى صيف 2023 وهي من انجح اغنيات تامر وشيرين عبد الوهاب.
كما شاركت مؤخرا في إحياء سلسلة من الحفلات فى استراليا وقامت بعمل جلسة تصوير من مدينة سيدني.

 

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