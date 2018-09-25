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ديني

الأوقاف تخصص مليون ومائتي ألف جنيه جوائز لمسابقات حفظ القرآن الكريم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:16 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف إجراء ثلاث مسابقات لحفظ القرآن الكريم ، الأولى محلية تشجيعية ، والثانية مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة ، والثالثة المسابقة العالمية للقرآن الكريم ، وقد قررت الوزارة تخصيص مليون جنيه للمسابقة العالمية ، ومائتي ألف جنيه للمسابقة المحلية التشجيعية ومسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة .

أولًا : شروط دخول المسابقة التشجيعية :

ألا يكون المتقدم قد حصل على مركز على مستوى الوزارة في المستوى الذي تقدم له خلال العام الماضي .
بالنسبة لحفظة القرآن الكريم كاملًا يدخلون المسابقة كل عامين ويستبعد من حصل على أحد المراكز الخمسة الأُول .
ألا يتجاوز سن المتقدم 25 عامًا في 1 / 1 / 2019م .
ألا يكون عضو مقرأة أو قارئ سورة أو إمامًا وخطيبًا أو من محترفي التجويد ، ويستبعد إذا تم اختباره وتحاسب مديريته.
أن يكون من أبناء المحافظة طبقًا لشهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومي .
ثانيًا : تكون المسابقة التشجيعية للدارسين في مراحل التعليم المختلفة ومن صغار السن من مختلف الفئات في :

حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الأحكام والتجويد .
حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم مع أحكام التلاوة .
حفظ نصف القرآن الكريم مع أحكام التلاوة .
حفظ ربع القرآن الكريم مع أحكام التلاوة .
ثالثًا : جوائز المسابقة :

جوائز حفظ القرآن الكريم كاملًا :

الفائزون من المركز الأول حتى المركز العاشر جائزة كل منهم (3000)جنيه مع ترشيح الأكثر تميزًا للمسابقات الدولية.
الفائزون من المركز الحادي عشر حتى المركز الثلاثين جائزة كل منهم (2000)جنيه .
الفائزون من المركز الواحد والثلاثين حتى المركز الأربعين جائزة كل منهم (1500)جنيه .

جوائز المسابقة لحفظة ثلاثة أرباع القرآن الكريم :

الفائزون من المركز الأول حتى المركز العاشر جائزة كل منهم (2000) جنيه.
الفائزون من المركز الحادي عشر حتى المركز العشرين جائزة كل منهم (1500) جنيه.
جوائز المسابقة لحفظة نصف القرآن الكريم :

الفائزون من المركز الأول حتى المركز الخامس عشر جائزة كل منهم (1000) جنيه.
جوائز المسابقة لحفظة ربع القرآن الكريم :

الفائزون من المركز الأول حتى المركز الخامس عشر جائزة كل منهم (750) جنيه.
تبدأ مديريات الأوقاف في تلقي طلبات المتقدمين من تاريخ هذا الإعلان ولمدة أسبوعين .

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