طريقة تحضير الكيك للشيف إلهام فتحي

نقدم لك طريقة جديدة لتحضير الكيك فى دقائق للشيف إلهام فتحي.



كل ما تحتاجين لإعداد كيك..



1 1/2 كوب دقيق

1ملعقة كبيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة باكينج بودر

1 كوب سكر

5 بيضات

رشة ملح



طريقة التحضير للكيك:



انخلي الدقيق مع الملح والبيكينج باودر وفي وعاء يخفق البيض مع السكر والفانيلا على سرعة متوسطة ونخفق جيدا حتى يتضاعف حجم البيض.

على سرعة هادئة أضيفي الدقيق إلى البيض وصبي الخليط في قالب الكيك ويخبز فى الفرن.

وعندما ينضج الكيك نظفي الفرن ونتركه 5 دقائق داخل الفرن ثم نخرجه ونتركه على شبك حتى يبرد تماما.