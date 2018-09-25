الحكومة: نتائج إيجابية لجهود مواجهة السحابة السوداء بالقاهرة الكبرى والدلتا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك نتائج إيجابية للجهود المبذولة في مجال التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، بالقاهرة الكبرى والدلتا، وذلك وفق الخطة التنفيذية لوزارة البيئة.



وأظهرت التقارير الواردة، من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،أنه تم رصد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية،عدد من الملاحظات المهمة ومن بينها ارتفاع نسبة الحصاد لهذا العام في الفترة المشار إليها عن مثيلاتها العام السابق، حيث بلغت حوالي 54% مقابل 40% العام السابق، وهو مؤشر إيجابي حتى الآن أن يتم حصاد مساحات كبيرة من المنزرع من الأرز مع انخفاض الحرائق وتحسن في الأحوال الجوية.



وكذلك ارتفاع نسب تجميع الأهالي مقارنة بما تم تجميعه من بروتوكول وزارة الزراعة نتيجة الوعي بأهمية قش الأرز وزيادة الطلب عليه كسلعة، وارتفاع نسبة ما تم تجميعه من بروتوكول وزارة الزراعة لهذا العام، حيث بلغت 21% من المستهدف تجميعه مقارنة بـ15% بالعام السابق وذلك نتيجة زيادة عدد مواقع التجميع التي تم فتحها لهذا العام حيث بلغت 429 موقعا مقابل 312 العام السابق.



وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك زيادة فى المعدات المخصصة للمنظومة خاصة المفارم، للوصول للحيازات الصغيرة وتمت صيانة المعدات الموجودة، مما ساعد علي زيادة الجمع وانخفاض الحرائق بتلك المناطق. هذا إلى جانب إحكام السيطرة على الحرق المكشوف، حيث انخفض عدد المحاضر من عدد 2089 لتصبح 429 محضرًا للمخالفين للقانون مقارنة بالعام الماضي، وذلك لأن معظم الحرائق ناتجة عن حرق بقايا القش والمخلفات الزراعية، وزيادة الوعي لدي المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من قش الأرز.



وأشار التقرير الذي قدمته وزيرة البيئة إلى إحكام السيطرة على المناطق الصناعية، حيث زادت محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة، وتم التفتيش على عدد 2312 منشأة هذا العام بدلًا من 1998 منشأة مقارنة بالعام الماضي.



ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه تم استخدام أكثر من وسيلة لتلقي شكاوى المواطنين لينخفض عدد الشكاوى إلى 72 شكوى بدلًا من 275 شكوى مقارنة بالعام الماضي، والرد والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، حيث تمت الاستجابة لجميع الشكاوى الواردة بنسبة 100%، منوهة إلي زيادة عدد الأوتوبيسات التي تم فحصها هذا العام ليصل إلى 864 أوتوبيسًا مقارنة بـ 728 أتوبيسًا بالعام الماضي.



وتم الإشارة في التقرير إلي أنه علي الرغم من ارتفاع نسبة عدد الساعات الساكنة والخفيفة وهي المهيئة لتركيز الملوثات إلا أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى علي مدار الفترة كان في مستوى جيد طبقًا لمؤشر جودة الهواء، وكذلك تم الإشارة إلي أنه لم يتم تسجيل حيود لانبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية والغازات للشركات المرتبطة علي الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية خلال الفترة السابقة ويرجع ذلك نتيجة للجهود والمتابعة المستمرة للشركات علي مدار 24 ساعة لخفض الأحمال البيئية والتوافق مع الحدود المقررة قانونًا.