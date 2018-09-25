ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

بالأسماء.. مصرع تلميذة وإصابة 8 آخرين في حادث ميكروباص بالإسماعيلية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
انجي هيبة
لقيت تلميذة مصرعها وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل في طريق بورسعيد الإسماعيلية بمنطقة الكيلو 11، بطريق القنطرة الإسماعيلية، وتم نقل جثة التلميذة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام والمصابين لمستشفى جامعة قناة السويس.

وعلى الفور، انتقل الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس، للمستشفى لمتابعة حالات التلاميذ، برفقة الدكتور إلهام مدنى، مدير عام المستشفيات الجامعية، والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن المقدم، مدير المستشفى الجامعى، والدكتور يوحنا إدوارد، مدير الطوارئ، والدكتور محمد صالح، رئيس قسم طب وجراحة العظام، واتضح وفاة التلميذة ندى فرج عواد، فى الصف الثالث الابتدائى بالمعهد الديني، وإصابة 8 آخرين بينهم اثنان فى حالة خطرة هم مهند السيد عبد العزيز، فى الصف السادس الابتدائى، وشقيقته ماهى، فى الصف الثالث الابتدائى، وتم إدخالهما العمليات، إلى جانب 6 طلاب بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية بالإسماعيلية.

وقرر رئيس جامعة قناة السويس فتح وحدات الطوارئ، واستدعاء الأطباء فى التخصصات المختلفة لعلاج الأطفال.

فيما انتقل إلى المستشفي فاخر عبد العزيز عبد الهادى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى المستشفى الجامعي لتفقد الحالات المصابة والاطمئنان عليها حتى خروجها.

وكان اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء عادل أنور، مساعده للأمن العام، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تحمل طلبة في المرحلة الابتدائية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين انقلاب ميكروباص بمنطقة الكيلو 11 بطريق الإسماعيلية بورسعيد، يحمل عددا من الطلبة.

وقامت مدير عام المستشفيات الجامعية، بفتح وحدات الطوارئ واستدعاء الأطباء فى التخصصات المختلفة لعلاج الأطفال.
بالأسماء.. مصرع تلميذة وإصابة 8 آخرين في حادث ميكروباص بالإسماعيلية
بالأسماء.. مصرع تلميذة وإصابة 8 آخرين في حادث ميكروباص بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

تعرف على حالة يجوز فيها التصفيق أثناء الصلاة.. فيديو

إغلاق 26 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بالتجمع الخامس والرحاب ومدينتي

بالأرقام.. الجمهور فعل المستحيل من أجل محمد صلاح.. و5 لاعبين سبقوه في الترتيب

اكتشاف مبنى أثري ضخم في حوض الدمرداش بميت رهينة.. صور

الأرصاد تحذر من أمطار خلال 48 ساعة.. فيديو

فيصل جودة وكيلا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

هواوي تستعد بقنبلة جديدة لضرب أحدث إصدارات الأيفون

عمر السومة يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش

جامعة أسوان تنتهى من إعداد دليل الطالب للعام الجامعى الجديد

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البرغل؟

أفضل لاعب في العالم.. ميسي يختار مبابي ويتجاهل محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مبنى أثري ضخم في حوض الدمرداش بميت رهينة.. صور

التضامن الاجتماعي تشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان دلهي السينمائي الدولي

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

فيديو

شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك..فيديو
جابي خوري: حضور الفنانين العالميين لمهرجان الجونة ينشط السياحة..فيديو
الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟