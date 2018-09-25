بالأسماء.. مصرع تلميذة وإصابة 8 آخرين في حادث ميكروباص بالإسماعيلية

فيما انتقل إلى المستشفي فاخر عبد العزيز عبد الهادى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى المستشفى الجامعي لتفقد الحالات المصابة والاطمئنان عليها حتى خروجها.





وكان اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء عادل أنور، مساعده للأمن العام، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تحمل طلبة في المرحلة الابتدائية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين انقلاب ميكروباص بمنطقة الكيلو 11 بطريق الإسماعيلية بورسعيد، يحمل عددا من الطلبة.



وقامت مدير عام المستشفيات الجامعية، بفتح وحدات الطوارئ واستدعاء الأطباء فى التخصصات المختلفة لعلاج الأطفال.



لقيت تلميذة مصرعها وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل في طريق بورسعيد الإسماعيلية بمنطقة الكيلو 11، بطريق القنطرة الإسماعيلية، وتم نقل جثة التلميذة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام والمصابين لمستشفى جامعة قناة السويس.وعلى الفور، انتقل الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس، للمستشفى لمتابعة حالات التلاميذ، برفقة الدكتور إلهام مدنى، مدير عام المستشفيات الجامعية، والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن المقدم، مدير المستشفى الجامعى، والدكتور يوحنا إدوارد، مدير الطوارئ، والدكتور محمد صالح، رئيس قسم طب وجراحة العظام، واتضح وفاة التلميذة ندى فرج عواد، فى الصف الثالث الابتدائى بالمعهد الديني، وإصابة 8 آخرين بينهم اثنان فى حالة خطرة هم مهند السيد عبد العزيز، فى الصف السادس الابتدائى، وشقيقته ماهى، فى الصف الثالث الابتدائى، وتم إدخالهما العمليات، إلى جانب 6 طلاب بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية بالإسماعيلية.وقرر رئيس جامعة قناة السويس فتح وحدات الطوارئ، واستدعاء الأطباء فى التخصصات المختلفة لعلاج الأطفال.