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اقتصاد

القابضة للبتروكيماويات: استراتيجية شاملة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد البترولية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:39 م
الموارد البترولية
الموارد البترولية
أش أ
أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات سعد هلال أن مصر تبنت استراتيجية شاملة لتحقيق أقصى استفادة من موارد النفط والغاز المتوفرة لديها كمواد وسيطة مطلوبة لإنتاج المنتجات البتروكيماوية ذات قيمة مضافة عالية مثل البلاستيك والمطاط الصناعي والألياف الصناعية والأدوية والأسمدة والمنظفات.

جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان "قمة الحوار والتجارة: بناء شراكة من أجل التحول التجاري"، الذي تنظمه سفارة باكستان بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، احتفاء بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان.

وأكد هلال أن صناعة البتروكيماويات تلعب دورًا حيويًا في النمو الاقتصادي وتنمية قطاع التصنيع، لافتا أن القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات أعلى من معظم قطاعات الصناعة الأخرى، حيث تتغلغل المنتجات البتروكيماوية في كافة الاستخدامات اليومية وتغطي تقريبًا كل مجال من مجالات الحياة.

وأشار هلال إلى أنه منذ تحول الطلب في السوق نحو المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، فإن استراتيجية قطاع البتروكيماويات المصري باتت تستهدف تنويع وتوسيع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لزيادة الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي وتوفير النقد الأجنبي.

وأوضح أن قطاع البتروكيماويات في مصر يملك العديد من العوامل الهامة لجذب استثمارات أجنبية جديدة، أهمها مساندة الحكومة من خلال توفير أراضي والبنية التحتية المناسبة وتقديم حوافز للاستثمار، وتوافر المواد الخام من خلال الاكتشافات الضخمة للنفط والغاز مثل "حقل ظهر"، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة من خلال الاتفاقات التجارية، ووفرة الأيدي العاملة المحلية الماهرة، والموقع الجغرافي الفريد حيث يقع بالقرب من المستهلكين الرئيسيين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي وزيادة معدلات النمو.

يذكر أن الخطة المصرية للبتروكيماويات تستهدف الوصول بحجم الإنتاج إلى 15 مليون طن بإيرادات تقدر بنحو 7 مليار دولار سنويا بحلول عام 2022، وتسعى الشركة القابضة للبتروكيماويات لإنشاء 14 مجمعا للبتروكيماويات تضم 24 مشروعا ونحو 50 وحدة إنتاج.


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