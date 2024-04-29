برلماني لبناني يوضح سبب تأجيل الانتخابات البلدية

قال النائب ميشيل موسى، عضو هيئة مجلس النواب والنائب البرلماني عن كتلة التنمية والتحرير اللبنانية، إن لبنان يعاني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، موضحا أن هناك قسما كبيرا في الجنوب لا يستطيع أن يجري العملية الانتخابية بالشكل اللازم.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مباشر بيروت" الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تأجيل الانتخابات يرجع للأوضاع الصعبة بلبنان، موضحا أن الفرقاء السياسيين يجمعون على وجود صعوبة في إجراء انتخابات بلدية نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية والحرب الإسرائيلية.

وأشار عضو هيئة مجلس النواب والنائب البرلماني عن كتلة التنمية والتحرير اللبنانية، أنه من المتعارف أن تتحرك الحملات الانتخابية قبل عام كامل من الانتخابات ولكن لم يظهر هذا مما سبب في تأجيل الانتخابات لمدة عام كامل، لعل الأمور تتغير خلال هذا العام.