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حوادث

جنايات القاهرة تقرر تجديد حبس 6 متهمين ببث أخبار كاذبة لمدة 45 يوما

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:00 م
ًصورة أرشيفية - محاكمات
ًصورة أرشيفية - محاكمات
أش أ
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم / الثلاثاء/ بمعهد أمناء الشرطة ب"طرة"، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس ستة متهمين ، لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة "مكملين" الإخوانية، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها : بث أخبار كاذبة لقناة "مكملين " الإخوانية، والانضمام لجماعة إرهابية أًسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

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