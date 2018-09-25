جنايات القاهرة تقرر تجديد حبس 6 متهمين ببث أخبار كاذبة لمدة 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم / الثلاثاء/ بمعهد أمناء الشرطة ب"طرة"، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس ستة متهمين ، لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة "مكملين" الإخوانية، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها : بث أخبار كاذبة لقناة "مكملين " الإخوانية، والانضمام لجماعة إرهابية أًسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.



