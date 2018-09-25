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توك شو

مقادير جبنة شيدر بيتي مع الشيف هالة فهمي..فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:14 م
هالة فهمى
هالة فهمى
توك شو
قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها من برنامج "سفرة وطبلية"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، طريقة تحضير "الجبنة الشيدر بالمنزل.

وقالت "فهمي" إن مقادير تحضير الجبنة الشيدر بالمنزل، تشمل: "ربع كيلو جبنة شيدر، كوب وربع زبدة، كوب نشا، كوب موتزاريلا، لتر لبن، معلقة صغيرة ملح".

ولمعرفة طريقة تحضير الجبنة الشيدر بالمنزل، خطوة بخطوة وبالتفصيل؛ شاهدي الفيديو التالي.

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