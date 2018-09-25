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حوادث

ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بالسوق السوداء ببنى سويف

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:10 م
ًصورة أرشيفية - ضبط
ًصورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين ببنى سويف لقيامهما بالإتجار فى النقد بالسوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام كل من المدعو/عاطف.م.إ- مواليد 1959 - مهندس زراعى ، صاحب محل إتصالات - سبق إتهامة فى قضيتي إتجار فى النقد الأجنبى و المدعو/خالد.م.خ – مواليد 1969- حداد .. مقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف .. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ومتخذين من محل الإتصالات الخاص بالأول مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ( 16,021 ستة عشر ألف وواحد وعشرين دولارا أمريكيا ، 2,989 ألفان وتسعمائة تسعة وثمانين ريال سعودى ، 13,200 ثلاثة عشر ألف ومائتي جنيه ، 9 بطاقات إئتمانية "فيزا كارت" منسوبة للعديد من البنوك وتحمل إسم المتهم الأول) وبمواجهتهما إعترفا بمزاولة نشاطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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