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رياضة

خسارة رمضان درويش نجم الجودو فى ربع نهائى بطولة العالم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:17 م
رمضان درويش
رمضان درويش
عمرو الحلوانى
خسر رمضان درويش، لاعب المنتخب الوطنى للجودو أمام ليبارتلياني لاعب جورجيا المصنف الأول عالميا فى الدور ربع النهائى من منافسات بطولة العالم المقامة فى أذربيجان حتى نهاية الشهر الجارى.

ويدخل درويش منافسات الترضية واللعب على الميدالية البرونزية، في منافسات وزن أقل من 100 كجم رجال.

وكان درويش صعد لربع النهائي بعدما تغلب على لاعب أوزباكستان بنتيجة الأيبون في إطار منافسات دور الـ16.

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