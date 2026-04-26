مقتل وزير الدفاع المالي في هجوم على مقر إقامته

كشفت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر أمنية في مالي، عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا إثر هجوم مسلح استهدف مقر إقامته، في تطور خطير يعكس تصاعد حدة العنف في البلاد.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير بريطاني، الأحد، بأن مالي تشهد حالة من الفوضى الواسعة، عقب إعلان جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن سلسلة هجمات منسقة استهدفت مطار العاصمة باماكو وأربع مدن أخرى.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن مسلحين تابعين للتنظيم، إلى جانب انفصاليين، نفذوا هجمات متزامنة على مواقع متعددة في العاصمة ومدن أخرى، في واحدة من أكبر العمليات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الجماعة، عبر موقعها "الزلاقة"، أن الهجمات نُفذت بالتعاون مع "جبهة تحرير أزواد"، وهي حركة انفصالية يقودها الطوارق، واستهدفت مطار باماكو الدولي ومناطق في وسط وشمال البلاد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تاريخ طويل من التمردات التي شهدتها مالي، سواء من جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، أو من حركات انفصالية في شمال البلاد.

من جانبه، أعلن الجيش المالي أن "جماعات إرهابية مسلحة مجهولة" هاجمت مواقع وثكنات في باماكو، مؤكدًا أن القوات تعمل على التصدي للمهاجمين، وأن الوضع بات تحت السيطرة.