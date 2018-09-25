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اقتصاد

وزيرة التخطيط: برنامج الأطروحات لن يتأثر بتذبذبات البورصة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:36 م
البورصة
البورصة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري ان برنامج الاطروحات لن يتأثر بالتذبذبات الحادثة في البورصة المصرية.

واضافت السعيد في تصريحات صحفية على هامش استعراض الوزيرة تقرير المراجعة الطوعية لخطة مصر 2030، أن السوق منتعش للأوراق المالية منذ فترة .

ولفتت الي ان هناك لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة قطاع الاعمال لدراسة طرح الأربع شركات في البورصة، مؤكدة التزام الحكومة بالطرح في موعده.

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