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حوادث

إصابة سائقين في تصادم سيارتين على دائري المرج.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:46 م
حادث تصادم
حادث تصادم
رامى المهدي
وقع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل، اليوم الثلاثاء، على الطريق الدائري في نزلة منطقة المرج، في الاتجاه إلى العاشر من رمضان.

وأسفر الحادث عن إصابة السائقين وتعطل الحركة المرورية بالكامل في ذلك الاتجاه.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية من رجال المرور لمكان الحادث لتسير حركة السيارات ومنع تمدد التكدسات للمناطق الاخرى، وهرعت سيارات الاسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقى العلاج وإسعافهم.
إصابة سائقين في تصادم سيارتين على دائري المرج.. صور
إصابة سائقين في تصادم سيارتين على دائري المرج.. صور
إصابة سائقين في تصادم سيارتين على دائري المرج.. صور
إصابة سائقين في تصادم سيارتين على دائري المرج.. صور

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