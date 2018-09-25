من هو بوشكاش الذي فاز صلاح بجائزته لأحسن هدف في العالم؟

تُوج نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بجائزة " بوشكاش " لأحسن هدف في العالم لعام 2018 مساء أمس الاثنين خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وفاز هدف صلاح الذي أحرزه في فريق إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي بأحسن هدف في مفاجأة لعدد كبير من الحضور داخل القاعة، وصعد صلاح على المنصة مُعربًا عن فخره بالفوز بالجائزة لكنه كان يتطلع لجائزة أخرى وهي جائزة أفضل لاعب في العالم لكنه حل ثالثًا بعد لوكا مودرتش الذي فاز بالجائزة وكريستيانو رونالدو الذي حل ثاني.

لكنه بعيدًا عن ذلك ظلت هناك تساؤلات عديدة خصوصًا لعدد من المتابعين حديثًا لكرة القدم، حول جائزة بوشكاش التي فاز بها صلاح ومن هو بوشكاش الذي أطُلقت عليه اسم الجائزة.

جائزة مستحدثة

وتعتبر هذه الجائزة مستحدثة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بطلب من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر في عام 2009، وتمنح لأصحاب أجمل الأهداف خلال العام الكروي من اللاعبين الذكور والإناث، ومنذ 2016 دخلت الجائزة ضمن جوائز الفيفا للأفضل كرويًا.

وسميت الجائزة باسم اللاعب الهنغاري فيرينك بوشكاش للجائزة تكريمًا لمسيرته الكروية الرائعة، حيث لعب فيرينك بوشكاش لنادي ريال مدريد في فترة الخمسينات وستينات القرن الماضي، وكان جزءًا من الحقبة الذهبية لمنتخب هنغاريا لكرة القدم، حيث سجل رقما قياسيًا عالميًا بتسجيله 84 هدفًا في 85 مباراة دولية، وهو واحد من قائمة هدافي القرن العشرين برصيد 512 هدفًا في 528 مباراة.

مسيرة بوشكاش الكروية

وبدأ بوشكاش لعب كرة القدم في عام 1939 مع نادي هونفيد الهنغاري، ولعب معهم حتى عام 1956، حيث شارك خلال تلك الفترة بـ 354 مباراة وسجل 357 هدفا، وبعد قيام الثورة المجرية 1956 انتقل إلى إسبانيا ولعب مع نادي ريال مدريد الإسباني، وشارك معهم في 528 مباراة وسجل 512 هدفا.

156 هدفا في الدوري الإسباني

وقد لعب بوشكاش 180 مباراة في الدوري الإسباني وسجل 156 هدفا، وقد فاز بلقب هداف الدوري الإسباني أربع مرات في مواسم 1960 برصيد 26 هدفا و1961 برصيد 27 هدفا وعام 1963 برصيد 26 هدفا وعام 1964 برصيد 20 هدفا، وفي دوري أبطال أوروبا لعب مع ريال مدريد 39 مباراة وسجل 35 هدفا، منها رباعية في المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا عندما فاز ريال مدريد على نادي إنتراخت فرانكفورت 7-3.